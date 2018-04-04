В Скотленд-Ярде заявили, что расследование по делу Скрипалей еще не завершено

Помимо этого, полиция также подчеркивает, что не намерена обсуждать меры, которые применяются для защиты отравленного экс-полковника ГРУ и его дочери. В заявлении отмечается, что расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств «ужасного нападения».

Полиция Скотленд-Ярда сообщила, что следователи контртеррористической сети продолжают вести расследования покушения на убийство Скрипалей. Их состояние здоровье показывает прогресс, из-за чего из больницы теперь выписали не только Юлию Скрипаль, но и ее отца.

В заявлении указывается о комплексном расследовании, в котором полисмены продолжают сбор всех доказательств, которые помогут выяснить все обстоятельства, связанные с «ужасным нападением». Акцент ставится на отсутствие и полиции планов по обсуждению мер защиты, которые предпринимаются для безопасности Скрипалей.

Как сообщалось ранее, Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его дочь Юлия выписали в начале апреля. О том, где сейчас они находятся – ничего не известно.