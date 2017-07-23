В Москве соседка залила едкой жидкостью ботинки маленьких детей

17 мая на востоке Москвы родители заявили в полицию о действиях соседки. Женщина, предположительно, налила неизвестную едкую жидкость в ботинки их маленьких детей.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Татьяны Макаровой. 8 мая семейная пара пострадала от химических ожогов рук первой степени, что подтверждает заключение медиков. Они касались обуви мальчиков 4 и 10 лет. Жильцы предполагают, что старшая по дому поместила в детские ботинки кислоту. Она поинтересовались мотивами соседки, однако женщина ответила угрозами устроить диверсию с более серьёзными последствиями.

Тогда москвичи вызвали представителей МЧС и МВД. Сотрудники ведомств выполнили необходимые действия и удалились. Тогда соседка заявила о своей "крыше", способной защитить её даже перед правоохранителями, и пригрозилась навредить здоровью ребят.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в момент преступления обувь стояла в тумбочке в межквартирном коридоре. В прошлом году заявители оформили акт, позволяющий им размещать детские вещи в холле. Во время проверки полицейские узнали, что после своих действий соседка сняла общую дверь в помещении, дабы оно проветрилось от запаха едкого вещества. В настоящее время обувь передали для экспертизы в федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Следователи расследуют инцидент и определяют необходимость возбуждения уголовного дела.