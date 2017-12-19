Житель города Советского признался, что по пьяни поджег квартиру своего брата

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование по делу поджога, из-за которого в марте 2018 года случился пожар на улице Солнечной. Горел двухквартирный дом. Пожарные успели потушить огонь вовремя, никто не пострадал, однако имущество владельца квартиры, в которой начался пожар, очень сильно пострадало.

По данным, которые стали известны в ходе расследования, поджигателем стал 36-летний житель города Советского. Обвиняемый рассказал о том, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и мало что соображал. Находясь в этом состоянии он пришел в гости к своему брату, который жил в том самом доме, однако дома его не оказалось, а чтобы осилить дорогу обратно сил уже не было.

В итоге обвиняемый поджидал брата в соседней квартире, которая пустовала, а ее дверь была не заперта. Там мужчина и уснул, а после пробуждения почему-то сразу достал спички. Он не знает, что именно стало причиной или мотивом для того, чтобы совершить поджег. Возможно, он был сильно обижен на брата, а может это от белой горячки. В результате пожара пострадало имущество на 20 000 рублей. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.