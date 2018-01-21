СМИ: Григорий Лепс попал в больницу с переломанными ребрами

Как утверждают СМИ, певец получил травмы во время падения. По словам пресс-секретаря Лепса Натальи Мостаковой, певец и правда попал в больницу, информацию о сломанных ребрах она не комментирует.

По данным СМИ, Григорий Лепс попал с больницу с травмами, у певца множественные переломы ребер. Якобы, повреждения он получил во время падения. Однако, информацию о госпитализации Лепса уже прокомментировала его пресс-секретарь. По словам Натальи Мостаковой, певец действительно находится в больнице, но туда он отправился на обследование.

Она утверждает, что артисту ничего не угрожает, его состояние не вызывает никаких опасений. Мостакова заявила, что с Лепсом «все в порядке». Информацию о переломах ребер пресс-секретарь певца не комментировала.

Мостакова также сообщила, что Лепс находится в Боткинской больнице, и уже скоро будет дома. Пользователи Сети всерьез обеспокоены состоянием здоровья певца, так как ранее он шокировал своей новой стрижкой и стал выглядеть «хуже».