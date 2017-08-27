18 мая в Нижнем Новгороде закрыли станцию "Московская"

18 мая в Нижнем Новгороде закрыли станцию метрополитена "Московская". Пассажиры заметили, что вагон не остановился и проследовал до следующей остановки. В местном департаменте транспорта информацию подтвердили.

Сегодня утром станция нижегородского метрополитена "Московская" была закрыта, что стало неожиданностью для пассажиров. Для них прозвучало объявление, что выйти они смогут либо на станции, которая находится перед ней, либо на той, которая находится после. Источнику в СМИ удалось взять комментарий по этому поводу у представителя департамента транспорта по связям с общественностью Сергея Кленова.

Он сообщил, что изменения были, однако станцию не закрывают навсегда. Они были связаны с найденным на ней подозрительным предметом. По этой причине на место были вызваны специальные службы, его проверили, не выявив опасности. Приблизительно в половину одиннадцатого утра "Московская" продолжила работу в штатном режиме.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало об инициативе губернатора Санкт-Петербурга увеличить размер штрафов для музыкантов в метро.