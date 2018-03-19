Сергея Скрипаля выписали из больницы

Об этом 18 мая сообщили СМИ из Великобритании и региональное управление здравоохранения. Вместе со Скрипалем выписали и полицейского Ника Бейли, который также пострадал в инциденте с отравлением.

Как сообщают СМИ Великобритании и крупные мировые издания, экс-сотрудника ГРУ, осужденного за шпионаж, выписали из больницы в Солсбери, где он находился после отравления. Данная информация уже получила подтверждение в больнице, где лечили Скрипаля, также о выписке сообщили в управлении по здравоохранению в Солсбери.

Известно, что Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией отравили 4 марта. На месте происшествия были обнаружены следы яда «Новичок», который имеет российское происхождение. Ситуация стала поводом для международного скандала, в результате которого послов России выдворили из многих стран. В Москве обвинения опровергают, утверждая, что к отравлению причастности не имеют. Чем на самом деле был отравлен Скрипаль и кто к этому причастен – так и не выяснили.