В Белове отец-одиночка ушел в запой и на неделю оставил ребенка без еды

В городе Белово Кемеровской области одинокий отец ушел пьянствовать и оставил 12-летнего сына без еды на целую неделю. Об этом 18 мая пишет пресс-служба регионального УМВД.

В межмуниципальном отделе полиции получили сигнал о несовершеннолетнем мальчике, который более недели выживает самостоятельно из-за отсутствия единственного родителя. Инспекторы проверили квартиру и никого внутри не обнаружили. Оказалось, ребенку пришлось рыбачить, чтобы добывать себе пищу. За этим занятием его и нашли на водоеме поблизости.

Мальчик рассказал, что его 37-летний отец целую неделю пьет алкогольные напитки в неизвестном месте и домой не приходит. В связи с этим подростка разместили в социально-реабилитационном центре.

Мужчина не отвечал на звонки представителей власти. Однако оперативно-следственным путем полицейские нашли его и привлекли к административной ответственности. За недобросовестное исполнение родительских обязанностей, задержанному выписали штраф в 500 рублей. Более того, сотрудники полиции направили в соответствующую комиссию документы, которые могут лишить горожанина родительских прав.