Во Франции через Telegram планировался теракт с использованием яда

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава французского МИД Жерар Колон. В сообщении указывается, что теракт планировался в Париже, по подозрению в атаке с использованием яда задержали двух братьев-египтян, обсуждавших свои планы в мессенджере Telegram.

По данным, террористы намеревались устроить атаку с применением яда на основе руцина или же с взрывчаткой. Руцин является крайне опасным токсином растительного происхождения. У задержанных по подозрению в подготовке теракта нашли пособия по изготовлению данного вещества.

Помимо этого, министр рассказал, что подозреваемые в планировании атаки были пойманы благодаря перепискам в мессенджере Telegram. Вполне вероятно, что планы мужчин выявили не по перехвату сообщений, а из-за переписки братьев с сотрудниками спецслужб, которые могли втереться к ним в доверие.

По словам министра Франции, теракт планировался в Париже. Предотвратить атаку и задержать подозреваемых спецслужбам удалось на этой неделе. Информация о личностях задержанных и о том, как именно им удалось выявить подготовку к теракту, пока не сообщается.