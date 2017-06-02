Во Флориде мужчина открыл огонь на территории гольф-клуба Трампа

Утром 18 мая в американском штате Флорида неизвестный мужчина начал стрелять на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала пресс-служба полицейского управления округа Дорал.

Местные правоохранители получили уведомления о выстрелах на полях Trump National Golf Resort. Они отправились на место происшествия и задержали подозреваемого. По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет. И не предвидится, потому как предполагаемый преступник обезврежен.

Речь идет об отельном комплексе в городе Дорал, включающего обширную площадку для игры в гольф. В 2012 году основанная Дональдом Трампом Trump Organization купила это заведение за 150 миллионов долларов. Позднее клуб был переименован в честь владельца компании. Стоит отметить, что имени действующего президента США посвящены многие гольф-клубы страны. Например, Trump National Golf Club в столице Вашингтоне.