В Тверской области при загадочных обстоятельствах исчез пациент психоневрологического интерната‍. Инцидент произошел в городе Кимры. Теперь волонтеры собирают всю информацию о пропавшем мужчине.

Сотрудники Главного управления МВД по Тверской области сообщают о пропаже пациента из психоневрологического интерната‍, базирующегося в небольшом городе Кимры. Согласно данным, которые они передают, пропавший - мужчина 66-летнего возраста. Последний раз его видели в диспансере вчера, 17 мая.

Сотрудники интерната отмечают, что в произошедшем есть некая странность. Это уже второй пациент, который пропадает за текущий месяц. Все происходит при загадочных обстоятельствах, так как никто ни из других больных, ни из персонала не заметил этого сразу. К слову, первого пропавшего так и не нашли.

К поискам уже подключились волонтеры. Они создали ориентировку на пропавшего пациента и просят неравнодушных помочь, если у техесть возможность. Кроме того, они оставили свои контактные номера телефонов, чтобы собирать информацию о мужчине.