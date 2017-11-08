C рейса Москва-Махачкала сняли «подрывника», угрожавшего взорвать самолет

Инцидент случился во время посадки пассажиров на ночной рейс, который из московского аэропорта «Внуково» собирались отправить в Махачкалу. Агрессивно-настроенный мужчина стал демонстрировать неадекватное поведение и начал угрожать, что может взорвать самолет.

Как сообщает источник из правоохранительных органов, во время посадки на рейс из Москвы в Махачкалу пассажир стал демонстрировать агрессию и неадекватность.

Мужчина, уже успевший встревожить пассажиров и проводников, сказал членам кабинного экипажа о том, что он может устроить взрыв воздушного судна. Слова мужчины приняли всерьез. К самолету сразу же прибыли специалисты-взрывотехники и кинологи со специально-обученными псами.

Салон воздушного судна был осмотрен и проверен, взрывчатки там не было. «Подрывника» сняли с рейса и передали его полицейским. Шутник, решивший угрожать взрывом самолета, сейчас находится в правоохранительных органах, где ведутся разбирательства.