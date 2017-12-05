Неверный диагноз врача лишил испанца конечностей

Дэвид Моран начал болеть еще в январе 2018 года. Начальными симптомами были боль в челюсти и жар. Парень чувствовал, как его лихорадит, поэтому поспешил к врачу, когда температура повысилась. Медики взяли у 24-летнего парня анализы, но они ничего не выяснили. Серьезные отклонения не были видны, поэтому доктор решил отправить больного домой, выписав ему лекарства от обычной простуды.

Однако дома жителю Испании стало хуже. Появились новые симптомы. Главным признаком ухудшения его состояния была тошнота, которая сопровождалась рвотой, а так же резкий скачок температуры. Кроме того, тело парня покрылось коричневыми пятнами. Парня снова госпитализировали, однако на этот раз диагноз был намного страшнее. Ему диагностировали менингит.

К тому времени, как врачи наконец-то поставили новый диагноз, инфекция уже была распространена по организму Морана, поэтому ему пришлось сделать операцию. Хирурги отрезали пациенту руки и ноги. Ампутация помогла и сейчас Дэвид Моран собирает деньги на протезы. Он хочет снова вернуться спорту, так как до своей болезни он вел активный образ жизни.