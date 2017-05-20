Так не доставайся никому: в Казани угонщик поджег байк после неудачного побега от ДПС

Ночью 18 мая нарушитель пытался скрыться от ДПС на угнанном байке и поджег его, чтобы транспорт не достался никому. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали в социальных сетях.

По информации от свидетелей, огонь вспыхнул на улице Декабристов. После неудавшейся попытки побега, предполагаемый угонщик пошел на крайние меры. Правоохранители призывали мужчину отдать им мотоцикл, однако подозреваемый предпочел воспламенить транспорт.

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Как удалось запечатлеть местным автомобилистам, сотрудники ДПС в итоге задержали байкера на фоне горящего транспортного средства. Позднее на место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно потушили пламя. К тому моменту от украденного имущества осталось совсем немного.