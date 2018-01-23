В США военный вертолет по ошибке сбросил боеприпасы на крышу школы

О происшествии сообщает американское издание Fox, инцидент случился в городе Эль-Пасо штата Техас. Школа получила небольшой ущерб, пострадавших, по данным, нет.

Как сообщается, 17 мая во второй половине дня вертолет покинул военную базу Форт Блисс. В итоге, военное воздушное судно подлетело к школе в городе Эль-Пасо. Вертолет сбросил на крышу учебного заведения контейнер с боеприпасами.

Правоохранительные органы, узнав о случившемся, отправились к месту происшествия. Там они собрали все припасы и проверили территорию на наличие опасных предметов. Все собранные вещи полисмены передали на базу. Члены военного командования уже извинились за случившийся инцидент.

Сейчас ведутся проверки, причины такого происшествия пока не установлены. Как утверждают СМИ, контейнер с боеприпасами был сброшен на школу по ошибке. В инциденте никто не получил травм, сброс боеприпасов не коснулся людей, школа понесла небольшой ущерб.