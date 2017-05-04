СК: рухнувший в Ставрополье Ми-2 патались спрятать под землей

16 мая в Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2, но его попытались спрятать под землей при помощи трактора. Об этом в пятницу рассказали представители Следственного комитета через мессенджер "ТамТам".

В четверг Южная прокуратура на транспорте объявила об авиакатастрофе, которая произошла в Курском районе за несколько километров от Мирного. 63-летний пилот сельскохозяйственного воздушно-транспортного средства в настоящее время находится в больнице с тяжелыми травмами.

Следователи организовали проверку, в рамках которой исследовали место крушения. Они заметили, что неизвестные использовали трактор и засыпали обломки вертолета землей. Правоохранители предполагают: таким образом люди пытались спрятать следы крушения. Экспертам-криминалистам удалось отрыть останки конструкции вертолета. Поврежденные детали обгорели и даже сохраняли тепло после пожара. Сотрудники Следственного комитета начали беседовать со свидетелями происшествия и продолжают выяснять подробности.