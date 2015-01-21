В батальоне все его знали по прозвищу "Мамай". О смерти Олега Мамиева передало информацию движение "Союз добровольцев Донбасса", в котором он занимал должность в правлении.

В ДНР погиб на боевом посту командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев‍. Новость об этом начала пестрить в заголовках крупных информационных агентств еще ночью. Известно, что трагедия произошла, когда Мамай занимал свой пост под Авдеевкой. Тогда он получил осколочное ранение. Журналист Александр Чаленко постарался более подробно описать ситуацию в своем профиле Facebook.

По его данным, ранение командира батальона "Пятнашка" произошло от осколочной гранаты. После этого его повезли в ближайший пункт медицинской помощи на операцию, однако она закончилась неудачно, Мамиев умер на столе хирурга.

Источник в СМИ отмечает, что Олег Мамиев‍ поступил на службу в войска Донбасса еще в 2014 году. Вначале был в подразделении "Восток". После был отправлен в "Пятнашку", которая защищала границу Донецка в одной из самых опасных зон.