Кстовский районный суд вынес приговор отцу, который бросил в горящем доме 3 детей в Афонино

СУ СК России по Нижегородской области обнародовало информацию о том, что суд признал виновным 24-летнего отца, потерявшего в пожаре своих детей. Мужчина обвинялся в том, что допустил смерть своих малолетних детей по неосторожности. Житель Афонино приговорен к 2 годам и 4 месяцам в колонии.

Известно, что пожар, о котором идет речь, случился ночью с 8 на 9 февраля. В пожаре погибло трое детей. Одному из них был всего год, двое других детей были дошкольного возраста, 5 и 6 лет. Сообщалось о том, что родители мальчиков успели выбраться из квартиры по пожарной лестнице, однако детям это сделать не удалось.

Следственная группа выдвинула обвинения отцу погибших детей, так как пожар произошел из-за того, что дети начали играться его зажигалкой. Как объяснил осужденный, он случайно забыл вынуть зажигалку из кармана брюк перед сном. Пожар начался в детской. На первом ярусе кровати начало гореть постельное белье. В результате этих детских игр с зажигалкой и произошла трагедия.

Подсудимый раскаялся в произошедшем и пока что находится под подпиской о невыезде.