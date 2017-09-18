Самолет, в котором находилась Ангела Меркель, подвергся серьезной опасности из-за торнадо

Стало известно, что именно в тот момент, когда самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, поднялся в небо, к стране как раз приближалось очень опасное природное явление. Смертоносное торнадо в Германии нанесло очень много ущерба жителям.

На данный момент известно, что из-за вихревых воронок, которые появились как будто из ниоткуда, в воздух поднимались металлические конструкции, грузовики и даже крыши домов. В следствии этого пострадали десятки людей, а также было разрушено около 50 зданий.

Также сообщается, что из-за торнадо пока что без вести пропал фургон, который передвигался по одной из трасс Босхайма. На западе Германии еще несколько часов назад прервали железнодорожное движение. Сейчас на дорогах немецких городов можно встретить поваленные ветром деревья и автомобили, которые перевернулись в следствии смертоносного торнадо.