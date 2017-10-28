В Уфе супермаркет «Лента» продавал привезенные из Татарстана пельмени с листерией

Опасные бактерии в замороженном блюде нашли на прилавке уфимской «Ленты», пельмени с листерией были обнаружены «Башкирской научно-производственной ветеринарной лабораторией». Партию пельменей с листерией сняли с продажи.

Как сообщается, проверка супермаркета «Лента» в Уфе завершилась изъятием партии пельменей, которая была привезена из Татарстана. Уточняется, что бактерий-возбудителей листерии был заражен замороженный продукт, произведенный в Казани.

Всю партию изъяли, сейчас ее поместили на изолированное хранение. После проверок и изъятий в магазине не осталось пельменей, которые могут быть заражены бактерией. Сейчас начались разбирательства, в ходе которых специалисты установят, как листерия попала в пельмени. Ситуация с зараженными продуктами уже взята под контроль управления ветеринарной службы региона.

Известно, что листерия – бактерия, вызывающая опасное заболевания листериоз. При производстве продуктов заразить пищу данным видом бактерий можно через инвентарь для чистки, также инфицирование случается из-за грязного пола.