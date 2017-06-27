Швейцарская полиция задержала косплеера Дэдпула из-за двух пистолетов

16 мая в швейцарском городе Лугано полицейские задержали мужчину с двумя пистолетами, одетого в костюм Дэдпула. Об инциденте пишет местное электронное издание 20 Minuten со слов правоохранителей.

Вечером сотрудники полиции получили жалобу на некого человека, который гулял по городу с огнестрельным оружием. Прибыв на место, они действительно заметили у подозреваемого две стрелковые единицы. После задержания правоохранители быстро убедились, что пистолеты являются муляжами.

Оказалось, что молодой человек взял в руки оружейные модели ради косплея. Нарядившись в популярного персонажа комиксов, он шел в кинотеатр на предпремьерный показ "Дэдпула 2". Выяснив обстоятельства, косплеер был отпущен.