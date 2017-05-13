Демоны: жители Челябинской области избили писательницу из-за боязни геев

Писательница Астрид Вендландт из Франции пострадала в селе Челябинской области из-за домыслов местного населения относительно засилья геев из Европы. Француженка рассказала об инциденте во время интервью.

Астрид Вендландт вместе с другом Жаном Филиппом прибыла в поселок Александровский, где намеревались провести некоторое время, живя в юрте. Путешественники установили свое жилище и отправились знакомиться с местными уральцами. Во время разговора несколько жителей Александровки превратно поняли одну фразу, которую гости сказали на "хромающем" русском. В итоге мужчины придумали себе, что французы решили возить в их регион геев и устроить своеобразный бордель. Астрид Вендландт отметила, что у нее вообще нет друзей гомосексуальной ориентации.

Однако заверения французов не смогли разубедить гомофобно настроенных челябинцев. Трое молодых людей остановили Астрид и Жана, а затем начали их сильно избивать, невзирая на крики о помощи. При этом у одного из парней в руке был кастет. Женщина не сильно пострадала, а вот её товарищ получил серьёзные травмы. В больнице медики диагностировали у Жана Филиппа черепно-мозговую травму и переломы ребер. Французы поспешили заявить о преступлении в полицию. Пока не началось расследование, им страшно возвращаться в свою юрту.

Астрид Вендландт отметила, что уже два десятка лет путешествует по стране. И до недавнего момента не сталкивалась с подобным проявлением агрессии. Она добавила, что европейцы часто ассоциируются у россиян с неадекватностью, аморальностью и развратом.