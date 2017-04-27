Пчелы терроризируют Вишняковский рынок в Краснодаре

17 мая огромный пчелиный рой залетел на территорию Вишняковского рынка в городе Краснодар и всполошил торговцев. О нашествии насекомых очевидцы рассказали в социальных сетях и Telegram-каналах.

Пчелы объявились возле прилавков около полудня. Целые тучи пчел кружат в воздухе, плотным слоем оседают на предметах с витрины и попросту терроризируют присутствующих людей своим оглушительным гудением.

Пока горожане строят предположения о причинах происшествия и планы по борьбе с насекомыми, замглавы отдела санитарии из департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов спешит успокоить соотечественников. Чиновник пообщался с пчеловодами и составил рекомендации с их слов. Эксперты предполагают, что чей-то рой улетел вслед маткой в связи с цветением. Пока пчелы летают роем - они не представляют никакой угрозы и лишены агрессии. Чтобы убрать скопление насекомых с вещей, Олег Шаталов посоветовал смести особей в ведро и заблокировать выход куском ткани.