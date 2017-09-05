В Тверской области прокуратура проверяет ситуацию с потерянными костями воинов ВОВ

Скандал с костями солдат, погибшими в Тверской области во время Великой отечественной войны, дошел до правоохранителей. В прокуратуре региона объявили о начале проверки ситуации.

Инцидент развивается в поселке Эммаус Калининского района. В начале мая очевидцы заметили в ангаре котельной мешок с останками семерых человек. Местные жители дружно предположили: это те самые солдатские кости, которые год назад активисты передали экс-главе населенного пункта Сергею Тихонову. Артефакты долгое время находились у руководителя в кабинете, пока того не задержали по делу о коррупции. После этого они потерялись.

Эксперты поискового центра "Подвиг" проверили останки и подтвердили их теории об их происхождении. Сейчас они подготавливают документы, которые будут свидетельствовать о природе этих костей. И вот 17 мая представители районной прокуратуры объявили, что намерены проверить информацию о судьбе костей.

Ранее замглавы общественной организации Эммаусского поселения "Сельский староста" Сергей Колбин поделился соображениями относительно причины исчезновения останков. Он отметил, что павших бойцов должны были похоронить в начале 2018 года. По мнению Сергея Колбина, политики не уделили должного внимания этому процессу, потому как сражались за лакомую должность в администрации.