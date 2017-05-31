Из-за аварии с шестью погибшими на оренбургской трассе организовали реверсивное движение

Авария случилась в 16:20 часов, автомобиль «Лада Ларгус» въехал в экскаватор-погрузчик John Deere. На месте происштествия уже работают дорожные службы, которые устраняют последствия ДТП и стараются восстановить прежнее автомобильное движение.

Как сообщают в Упрдор «Приуралье», реверсивное движение на оренбургской трассе стало последствием аварии, во время которой погибли шесть человек.

ДТП случилось в 16:20, автомобиль «Лада Ларгус» по, пока что не выясненным причинам, столкнулся с экскаватором-погрузчиком John Dere. Как случилась данная авария и что привело к таким последствиям – не известно. Подробности и детали о ДТП станут известны позже, после проверок и официальных заявлений от полиции или МЧС.

На данный момент водители, планирующие ехать по оренбургской трассе, должны учитывать возможные сложности и особенности, с которыми можно столкнуться во время езды по дороги с реверсивным движением. Информация о случившемся появилась в местных СМИ, официальных комментариев по случившемуся пока не предоставляется.