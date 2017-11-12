Достойно «Оскара»: в Геленджике полицейский «картинно» упал от прикосновения пенсионера

В Сети уже шутят о том, что полицейский показал «стандартную реакцию на удар пенсионным удостоверением». Инцидент случился во время того, как в Геленджике коллекторы и полисмены высеяли пенсионера-должника.

Ролик с «мастерской игрой» пенсионера был опубликован в Telegram-канале популярного издания, также его разместили в социальной сети «ВКонтакте». В описании к видео указывается, что инцидент случился в Геленджике.

Так, судебные приставы и сотрудники МВД пришли арестовывать имущество пенсионера, задолжавшего деньги. Сначала полиции не было, но, когда должник стал защищать свое имущество, были вызваны полисмены. Между приехавшими стражами порядка и пенсионером-должником разыгралась словесная перепалка, во время которой полицейский взял мужчину за руку и попытался отвести его в сторону.

Однако, буквально за доли секунды, полицейский стал кричать «Ай!» и падать на пенсионера. Полисмен упал на землю, но его «травмирование воздухом» и «картинное сползание вниз» не вызвало у пользователей доверия. После просмотра видео многие стали шутить о том, что правоохранителя стоит номинировать на «Оскар». В Сети шутят о том, как полисмен продемонстрировал свое «актерское мастерство». За «героизм» в «борьбе с пенсионером» его сравнили с актером из индийских фильмов.

Между тем, инцидент заинтересовал руководство. «Актера» и его выходку теперь проверяют на уровне начальства в правоохранительных органах.