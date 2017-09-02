В Костроме беременная женщина спасалась от аборта при помощи вымышленной бомбы

13 марта беременная жительница Костромы проинформировала спецслужбы о бомбе в роддоме, чтобы не делать аборт. Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

31-летняя мама троих детей забеременела в четвертый раз. Сожитель требовал проведения аборта и отправил её на процедуру. Однако сама женщина избавляться от ребенка не хотела. Чтобы избежать операции, она набрала номер экстренной службы и рассказала диспетчеру о вымышленной бомбе, которую, якобы, заложили в стенах медицинского учреждения.

Правоохранители выдвинулись по адресу, эвакуировали медиков и пациентов, чтобы проверить помещения на предмет взрывных устройств. Не обнаружив взрывчатки, они начали проверять обстоятельства и выяснили правду. В настоящее время звонившую обвинили в сообщении властям заведомо неправдивых данных о подготовке взрыва. В рамках уголовного дела полицейские собрали необходимые материалы и направили их в суд. Теперь многодетную обвиняемую могут лишить свободы сроком до 5 лет. Ей остается надеяться, что судья сделает скидку на пикантное положение и троих детей, которых она уже растит.