В Москве произвели задержание ведущей "Навальный Live" за трансляцию 5 мая‍

Полиция поджидала ее у дверей подъезда и выманивала безмолвными звонками на домофон. Елена Малаховская была задержана незаконно, так как у нее имеется малолетний ребенок.

Стало известно, что в Москве произвели задержание ведущей Youtube-канала российского политика и общественного деятеля, который позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным, Алексея Навального "Навальный Live". Причиной тому послужили призывы Елены Малаховской к зрителям собраться на несанкционированный митинг посредством онлайн-трансляции.

О произведенном задержании рассказала она сама на своей официальной странице социальной сети Twitter. По ее словам, "караулили" с утра. К сообщению она прикрепила видеозапись, на которой просит полицейского представиться, однако он отказывается делать это на камеру.

События уже прокомментировал Иван Жданов, который занимает должность руководителя юридического отдела Фонда по борьбе с коррупцией. По его словам, на задержание правоохранительные органы не имели права, так как у ведущей "Навальный Live" малолетний ребенок.