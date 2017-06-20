В Петербурге в приземлявшийся пассажирский самолет ударила молния

Летевший из Москвы в Петербург самолет Airbus А-320 после посадки отстранили от работы, молния повредила фюзеляж, степень повреждения узлов и авионики воздушного судна пока не установлена. Инцидент случился 16 мая, когда самолет уже опустился на низкую высоту и готовился к посадке в аэропорту «Пулково».

Как сообщается, 16 мая в самолет, приземлявший в петербургском аэропорту «Пулково», ударила молния. Удар коснулся внешней стороны обшивки судна. В момент, когда молния ударила самолет, экипаж уже готовился к посадке, опустив летательный аппарат на высоту порядка 2 000 метров.

Экипаж смог успешно произвести посадку самолета. Удар молнии не отразился на жизни и здоровье пассажиров. После посадки судно отправили на проверки. Уже известно, что у самолета поврежден фюзеляж. Помимо этого, экспертам предстоит установить, пострадали ли узлы и авионика судна. Сейчас самолет отстранен от полетов, его работу и функционирование всех приборов проверяют специалисты.