В Калифорнии камеры засняли мужчину, исполнившего танец робота во время ограбления

По информации, опубликованной в издании Mashable, инцидент произошел в городе Фресно. Преступник решил ограбить офис юридической компании. Когда у мужчины удалось взломать дверь, он, видимо, был переполнен эмоциями, поэтому решил станцевать. Его телодвижения чем-то смахивали на танец робота, который часто используют в хип-хопе.

Танцующего вора вычислили по записи с камер наблюдения. На видео было записано, как он вскрыл дверь помещения, занес в офис сумку, после чего начал танцевать. Мужчину задержали через несколько дней после того, как он совершил ограбление офиса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него похищенный с офиса ноутбук, а также связку ключей.