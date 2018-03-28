В Великобритании следователи заинтересовались частыми визитами Скрипаля в Лондон

Британские правоохранители допрашивают отравленного Сергея Скрипаля в больнице из-за его частых путешествий в Лондон. Об этом уведомляет телеканал Sky News.

Следователи задают экс-сотруднику ГРУ вопросы, относительно целей его поездок в столицу. Они также интересуются его ежемесячными беседами с человеком, который может быть бывшим представителем разведслужбы Великобритании под названием MI6.

Ранее СМИ писали, что Сергей Скрипаль проводил брифинги с сотрудниками спецлужб в Эстонии и Чехии. Полицейские спрашивают его и о перелетах за границу. Возможную причину покушения при помощи нейро-парализующего токсина журналисты Sky News связывают с этой стороной его деятельности. Пока правительство Великобритании обвиняет Российскую Федерацию, к преступлению могут быть причастны совсем другие злоумышленники.