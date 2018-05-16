В СК причиной пожара в Пугачево назвали несостоявшуюся очистку полигона

Причиной возгорания сухой травы, а вследствие и взрыва боеприпасов на полигоне в Пугачево назвали несостоявшуюся очистку, которую должна была производить одна из коммерческих организаций. Информацию предоставила пресс-служба СК Республики Удмуртия.

В Главном военном следственном управлении СК России прокомментировали ситуацию с возникшим крупным пожаром в селе Пугачево, которое находится в Малопургинском районе. Возгорание так произошло вчера вечером, до сих пор сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий.

В ГВСУ не назвали официальной версии пожара, так как следственные работы еще не начаты. Тем не менее, представителем структуры был указан тот факт, что работы по очистке территории от боеприпасов должны были быть проведены ответственной организацией. За семь лет она не выполнила задачу в полном объеме, из-за чего сегодня и наблюдаются последствия.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что эвакуированные из села жители, скорее всего, смогут вернуться по своим домам уже к вечеру четверга, 17 мая.