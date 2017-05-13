На Кубани восьмиклассник выстрелил в школе из пистолета

В Усть-Лабинском районе ученик восьмого класса принес в школу пистолет и открыл стрельбу прямо в классе. Об этом СМИ рассказала директор Наталья Олейникова.

По информации телеканала "360", 14-летний юноша принес в учебное заведение пневматический пистолет, который считал сломанным. Похваставшись предметом перед одноклассниками, молодой человек решил испытать его работоспособность на уроке математики. Он направил "пневмат" под парту и нажал на спусковой крючок.

Какой бы ни была поломка оружия, но оно выстрелило. По счастливой случайности, никто из присутствующих в помещении не пострадал. Руководство школы решило разбираться с нарушителем порядка своими силами и сообщать об инциденте правоохранительным органам. Ребенок попал в систему внутришкольного учета и обязан посещать психолога. Он, как обычно, ходит на уроки.