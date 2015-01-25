Риелторы обнаружили в Москве квартиру с выходом в метро

Московские риелторы из компании "НДВ-Супермаркет недвижимость" отыскали в СЗАО очень необычную квартиру. Она содержит люк, ведущий прямо в метро.

Речь идет о жилье на улице Маршала Бирюзова. Само здание построили в средине прошлого века. Долгое время двухкомнатная квартира на первом этаже была коммунальной. С тех пор и поныне в одном из помещений есть люк, который открывает доступ непосредственно к коммуникациям городской подземки. Шумное движение составов будит жильцов ранним утром и мешают спать до конца рабочего графика.

Сотрудники "НДВ" отмечают, что из-за неудачной планировки стоимость такой квартиры снижается на 15%-20%. Они добавили, что видели в Москве и другие занятные решения, которые могут буквально шокировать даже опытных риелторов. Жителям некоторых из них приходится жить без собственных санузлов или проходить на кухню исключительно через ванную комнату.