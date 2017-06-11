Житель Краноярска пытался усыпить 3-месячную дочь ударом по лицу

В Красноярске нетерпеливый отец нанес 3-месячной девочке серьёзную травму в попытке успокоить. Об этом 17 мая уведомила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Ведомство выяснило, что семья проживает в Ленинском районе города. Супружеская пара растит двух детей. Старшему 3 года. 15 мая мама взяла 3-летнего ребенка и отправилась погулять с ним. Младенец же остался на поруках 27-летнего папы. Малышка никак не хотела засыпать, чем сильно разозлила мужчину. Чтобы усыпить плачущее чадо, он сильно ударил его по лицу и ноге.

В итоге девочка оказалась в больнице. Медики диагностировали у неё черепно-мозговое повреждение закрытого типа. Сейчас маленькая пациентка находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Тем временем сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства с целью определить вину главы семейства.