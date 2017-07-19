Эвакуированных жителей Пугачево отпустят обратно домой

Пожар в поселке заставил их разъехаться, однако сегодня днем некоторые из них вернулись в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, чтобы забрать документы и медикаменты. В управлении МЧС Удмуртии сообщили, что вскоре всех отпустят обратно по домам.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Удмуртия по Малопургинскому району сообщают новые подробности о том, как развивается ситуация с крупным пожаром в поселке Пугачево. Возгорание случилось вчера, после чего жители были эвакуированы. Всего из опасной зоны выехали около двух тысяч человек. Большинство из них нашли приют в домах своих родственников и друзей в других регионах, тем, у кого такой возможности не было, предоставили временное жилье в двух ПВР.

Накануне же стало известно, что местных жителей могу начать пускать обратно домой. Как сообщили в правительстве республики, ситуация уже практически полностью лежит под контролем. На ликвидацию огня ушла уже 101 тонна воды. Уже к вечеру четверга людей начнут пускать по своим жилищам.

Напомним, пожар произошел на бывшем военном полигоне поселка Пугачево. Он начался из-за возгорания сухой травы, вследствие чего стали срабатывать разбросанные там еще семь лет назад снаряды.