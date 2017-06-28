В Новосибирске изъяли партию контрафактных футболок с символикой ФИФА

Предметы одежды пытались реализовать в одном из крупных местных торговых центров. В общей сложности на месте было обнаружено 128 футболок, несанкционированно украшенных логотипом ФИФА.

Сотрудники оперативной таможни Новосибирской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре изъяли партию контрафактных футболок с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, а также Международной федерации футбола. В ходе проверки продавца оказалось, что разрешение на использование охраняемых товарных знаков у него отсутствовало. Он пытался продавать футболки в одном из крупных местных торговых центров.

Как сообщили сотрудники оперативной таможни, решение в отношении продавца-нарушителя будет вынесено после оценки того, насколько крупным стал ущерб правообладателя символики ФИФА. В случае, если эта цифра достигнет отметки более 250 тысяч рублей, обвиняемому придется нести уголовное наказание.