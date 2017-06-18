Жители Казани всполошились из-за взрыва машины при съёмках кино

Ночью 17 мая громкий взрыв потряс один из районом Казани. Очевидцы написали о забавном происшествии в социальных сетях.

Страшный хлопок и огненная вспышка неожиданно возникли на проспекте Победы. Они не на шутку всполошили жителей домов поблизости от торгового центра "Южный" и Горкинско-Ометьевского леса. Люди подумали, что где-то рядом с ними взорвался автомобиль, а это ничего хорошего, обычно, не предвещает.

Как свидетели выяснили позднее, взрыв действительно был, но кинематографический. Группа людей снимали короткометражный фильм. По сюжету на дороге взрывается машина. Эксперты отобразили это при помощи особых спецэффектов, которые и напугали горожан.