Платное селфи: байкеров могут оштрафовать за фотографии на Крымском мосту

Байкерам, сделавшим селфи посреди Крымского моста, могут выписать штраф за несоблюдение ПДД. Так 15 мая уведомила пресс-служба Упрдор "Тамань".

По информации заказчиков конструкции, после официального запуска движения по мосту, водители мотоциклов массово остановились у арки на полосе по направлению к городу Керчь, чтобы сфотографироваться. Однако правила запрещают останавливаться на мостах с двумя полосами движения, направленными в одну сторону.

Неправомерные действия байкеров зафиксировали камеры автоматизированной системы управления. Сотрудники службы эксплуатации увидели их на мониторах и передали соответствующую информацию на пост ДПС в Крыму. Правоохранителям предстоит отыскать байкеров и привлечь к ответственности. Известно, что мотоциклисты стали первыми нарушителями, однако не единственными за первые сутки работы моста.

Источники отметили, что система управления является интеграцией нескольких подсистем, которые в автоматическом режиме изучают обстановку на дороге, погодные условия, транспортные потоки и аварийные ситуации. Мониторинг обеспечивают 19 камер видеонаблюдения и комплекс из 10 камер для предотвращения ДТП.