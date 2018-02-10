Под Тюменью женщина избила кастрюлей машину бывшего сожителя

Под Тюменью 41-летняя женщина в порыве ярости избила кастрюлей для полива растений машину своего бывшего сожителя. Теперь ей может грозить тюремное заключение на срок до двух лет.

Как стало известно, женщина проживает рядом со своим бывшим возлюбленным, в соседнем доме в СНТ под Тюменью. Ранним утром 15 мая они случайно пересеклись на улице и между бывшими любовниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В порыве гнева возмущенная женщина схватила кастрюлю, которая предназначена для полива растений и начала наносить удары по автомобилю бывшего сожителя, припаркованному во дворе.

Он тут же вызвал на место происшествия полицию, которая задержала. Стоит отметить, что общий размер материального ущерба составил около 15 тысяч рублей, в отношении тюменки возбудили уголовное дело. Отмечается, что за совершенное преступление обиженная женщина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.