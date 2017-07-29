В Бельгии клоун-убийца прикончил женщину на глазах у ее детей

В Бельгии клоун-убийца убил свою бывшую возлюбленную. Сделал он это на глазах у ее детей.

Стоит отметить, что 31-летний мужчина был признан лучшим детским артистом в Бельгии. Он принимал участие в телешоу, а также выступал в больницах для детей. Выяснилось, что клоун расстался со своей 47-летней возлюбленной. Причиной расставания стало то, что он не смог поладить с ее детьми. Известно, что он он позвонил в школу и сказал, что детей не будет на уроках. С помощью своего друга клоун схватил женщину и ее детей, после чего запер их в помещении. Тогда на глазах у троих ребят он жестоко убил их мать. Все это зверство клоун транслировал в социальной сети. Отмечается, что на видео он сказал, что благодаря этому убийству он станет очень известным.

После убийства своей бывшей женщины безумный клоун поднялся на крышу высотного дома и стал стрелять в воздух. Сотрудники полиции вызвали в помощь команду из снайперов. Как только клоун понял, что он под прицелом у стрелков, он тут же сдался.