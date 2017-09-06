В Омске мужчина убил женщину из-за ее любви к презервативам

В Омске мужчина убил женщину из-за того, что она отказала ему в сексе без презерватива.

Известно, что 42-летний мужчина проводил время с 41-летней женщиной. Они выпивали алкогольные напитки и общались. Мужчина стал намекать на интимную близость, а женщина отвечала согласием. Вот только позже оказалось, что у хозяина квартиры нет презерватива. Женщина оказалась против секса без контрацептива, началась ссора и она ушла. В подъезде мужчина догнал ее и избил до полусмерти. Жители этого района увидели побитую женщину возле дома и вызвали "скорую помощь". Однако женщина умерла в больнице.

Сейчас мужчину задержали и ведут расследование по этому делу.

Напомним, недавно в Кубани мужчина убил свою собутыльницу. Женщина проводила время в компании мужчин. Один из них начал с ней ссориться, после чего он нанес ей несколько ударов. Для того, чтобы она не обратилась в полицию, он решил ее убить. Несколько мужчин пригласили ее на прогулку, посреди которой привели ее в заброшенное здание. Там каждый из них нанес ей удар ножом. Она умерла на месте.