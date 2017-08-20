В Москве нашли тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера

Как стало известно, в центре Москвы обнаружили труп члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера. Отмечается, что он скончался от огнестрельного ранения в голову.

Как сообщается, жена Юрия Котлера, который в настоящий момент находится во Франции, обеспокоилась тем, что супруг в течение нескольких дней не выходит на связь. Она попросила водителя проверить съемную квартиру члена высшего совета "Единой России", так как у него были ключи.

Помощник Котлера приехал в дом на Большой Никитской в центре Москвы и попытался открыть дверь своим ключом, однако она оказалась заперта изнутри. Испугавшись, он тут же вызвал правоохранителей и они вскрыли дверь. Перед их глазами предстала страшная картина Котлер лежал на кровати, между ног у него покоилось ружье.

Причиной смерти политика считается огнестрельное ранение в голову, которое, по версии следствия, он нанес себе сам. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.