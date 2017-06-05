В Подмосковье мужчина упал с 6 этажа при побеге от полиции

Мужчина разбился насмерть в Подмосковье, убегая от представителей полиции. Об этом пишут столичные СМИ со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, правоохранители прибыли в город Красногорск для задержания предполагаемого мошенника и начали ломиться в квартиру. Чтобы скрыться от властей, подозреваемый связал веревку из домашних простыней и решил спуститься по ней с 12 этажа.

На средине пути узел не выдержал. В итоге вероятный преступник рухнул на землю с высоты 6 этажа. Во время падения он получил тяжелые травмы, от которых тут же погиб.