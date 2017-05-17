В Сочи полицейским пришлось отстреливаться от бешеного кабана

В Краснодарском крае неподалеку от Сочи дикий кабан вынудил полицейских применить табельное оружие. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Животное буйствовало в селе Молдовка. Жители одного из частных домов заметили, что зверь забежал к ним во двор и мечется по территории. В испуге они укрылись за стенами и вызвали правоохранителей. На вызов отреагировали патрульные из Адлерского района. Полицейские пытались решить, как выпроводить кабана. Ситуацию усугубил сосед, который выехал на своем автомобиле. Агрессивное животное атаковало транспортное средство и нанесло ему повреждения.

Тогда сотрудники МВД взяли пистолеты и открыли огонь. После шестого выстрела кабан свалился замертво. Как отметил работник ППС Никита Броман, у пасть кабана истекало белой пеной, что указывало на возможное бешенство. В итоге ни один человек не пострадал.