Спасатели Курска уберегли горожанку от вымирающих гадюк из Красной книги

15 мая Аварийно-спасательная служба по городу Курск избавила местную жительницу от засилья редких гадюк, занесенных в Красную книгу. Об этом в среду рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Накануне владелица гаража обнаружила двух опасных змей в своем гараже и поспешила вызвать сотрудников МЧС по телефону 112. Спасатели прибыли по вызову и поймали пресмыкающихся особыми рукавицами из брезента. Одна особь была большой - около полутора метров длиной. Вторая обладает гораздо меньшими габаритами - с два десятка сантиметров.

Сотрудники АСС показали змей курским биологам и проконсультировались об их видовой принадлежности. Эксперты сообщили, что змеи являются весьма редкими для России гадюками Никольского. Они отличаются полностью черным окрасом чешуи, обитают в лесах и лесостепных регионах европейской части страны. Этот вид не представляет серьёзной угрозы для жизни человека. Его представители кусаются больно с неприятными для организма последствиями, которые проходят примерно через неделю. Спасатели заявили, что отпустили гадюк в лесу подальше от населенного пункта.