В Удмуртии горящая трава спровоцировала взрывы боевых снарядов и эвакуацию населения

16 мая в поселке Пугачево на территории Удмуртии горящая трава сдетонировала три снаряда. В пресс-службе Центрального центра МЧС по региону объявили о начале эвакуации.

Днем несколько боеприпасов разорвались в пределах бывшего полигона военной части. В 2011 году на этом месте произошел крупный пожар - горел оружейный склад. Тогда взрывы нанесли повреждения 3,5 тысячи зданий и травмировали 35 человек. Один пострадавший скончался. Сам склад располагается в паре километров от поселка.

Сейчас МЧС эвакуирует жителей Пугачева в населенный пункт Малая Пурга - за 7 километров от потенциально опасной зоны. Пожар травы, тем временем, распространился на 10 гектаров. Представители республиканского правительства рассказали, что в ситуации разбираются не только спасатели, но и политики во главе с председателем Ярославом Семеновым. Прежде всего, они остановили работу учебных и дошкольных заведений. Власти помогают детям покинуть поселок, а взрослые успешно уезжают самостоятельно.