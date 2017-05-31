В Косино-Ухтомском районе 10-летняя девочка накупила игрушек на 80 000 рублей, которые своровала у бабушки

Агентство «Москва», ссылаясь на источник в органах правоохранительной власти, сообщило о том, что вчера следственная группа начала расследовать дело о похищении 80 000 рублей у пожилой жительницы Косино-Ухтомского района. Как оказалось, все деньги были потрачены на магазины детских игрушек, а эту довольно-таки крупную сумму взяла без разрешения внучка заявительницы.

15 мая в правоохранительные органы подала заявление 56-летняя женщина, проживающая в Косино-Ухтомском районе. В заявлении было сказано об ограблении, что произошло на улице Дмитриевского. У женщины пропало 80 000 рублей, которые она откладывала на черный день.

Полиция сразу же взялась за поиски преступника. Однако в ходе расследования было выяснено, что деньги без разрешения взяла 10-летняя внучка пострадавшей. Ученица 4 класса потратила все 80 000 рублей на магазины с игрушками Toy.ru и «Веселая затея», которые находятся в торгово-развлекательном центре «Косино Парк».

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по этому делу. Пока что не известно были ли изъяты игрушки, купленные на похищенные деньги.