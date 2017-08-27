В удмуртском Пугачево на территории бывшего военного полигона слышны взрывы

В поселке Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии произошел пожар, очевидцы сообщают о подозрительном треске и взрывах. Отмечается, что в этом месте находится бывший военный полигон и по округе могут быть разбросаны снаряды, которые могут сдетонировать в огне.

Как стало известно, в районе поселка Пугачево около бывшего военного полигона загорелась трава. Через короткий промежуток времени местные жители услышали подозрительный треск и хлопки, на место происшествия тут же вызвали пожарную бригаду и сотрудников МЧС. Была произведена срочная эвакуация всех жителей поселка и ближайших населенных пунктов.

Сотрудники МЧС сообщили о том, что на территории бывшей воинской части произошла единичная детонация оставшихся снарядов, они не содержали химически опасных веществ. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, которые борются с возгоранием, о погибших или пострадавших ничего не сообщается.

Стоит отметить, что в 2011 году в этом же районе произошел взрыв, из поселка пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Тогда погиб солдат-срочник, а общий ущерб от пожара и взрывов власти оценили в 1 миллиард рублей.