"Обанкротился до крайности": В Краснодаре у банкомата заметили полуголого мужчину

В Сети появилось фото, очень насмешившее пользователей. В Краснодаре на улице Красной заметили мужчину, который, будучи в одном полотенце и тапочках, стоял у банкомата. Рядом с ним никого не было, и потому причина, почему он в таком виде находился у банкомата, точно не ясна, как сообщает «Версия.Инфо».

Интернет-пользователи начали выдвигать множество версий того, что же случилось. Некоторые начали шутить, что мужчина полностью обанкротился, «всё отдав за кредит». Другие заявили, что, возможно, человек, который был на фото, просто рядом, причём на первом этаже, а на что-то очень срочно понадобились деньги.

Из-за этого житель Краснодара выскочил за ними прямо после душа, не успев одеться. Третьи сделали выводы, что это очередной никому не известный писк моды, в шутку обсуждая «тренд сезона».