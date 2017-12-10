В Кубани мужчина убил свою собутыльницу

В Кубани 29-летний мужчина напал на свою собутыльницу. После избиений он ее убил.

Известно, что компания из нескольких мужчин и одной женщины собралась в одном доме. Они устроили посиделки с накрытым столом и алкогольными напитками. После того, как все изрядно выпили, завязался спор. 29-летний мужчина напал на женщину и стал ее избивать. Позже для того, чтобы она никому об этом не рассказала, он принял решение ее убить. Все присутствующие мужчины повели женщину на прогулку. Они зашли в заброшенное здание. Каждый нанес ей удары ножом. Тело женщины спрятали рядом с этим зданием. Мертвую обнаружили только через месяц. Обвиняемых уже задержали правоохранительные органы.

Напомним, недавно появилась информация об еще одном преступлении. В Петербурге 17-летний мальчик ночью убил свою мать и сестру. Семья переехала в город только недавно после смерти отца детей. Сам обвиняемый не может объяснить свои действия. По его словам, он просто проснулся, взял нож и убил своих родных.